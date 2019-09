Play, Da kommst Du nie drauf!, ... TV-Tipps am Mittwoch

In "Play" (Das Erste) verliert sich eine labile Schülerin in virtuellen Spielwelten. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner. In "Die Legende von Barney Thomson" (Tele 5) rutscht ein harmloser Friseur ins Serienkillergeschäft.