AZ-Info: Scopel und Strauss übernehmen das "Alfons"

Seit 2016 führen sie die Tagesbar (heute heißen solche Lokalitäten, die um 20 Uhr schließen, Daydrinking-Bars) mit den wechselnden kleinen, feinen Gerichten und haben sich so viele, auch prominente, Fans erkocht. Trotzdem sind sie diskret und zurückhaltend, besonders, was ihr Auftreten in der Öffentlichkeit betrifft. Abgesehen von Lisa Strauss' Beziehung mit Brauerei-Chef Andreas Steinfatt 2009 ist von den beiden Frauen wenig bekannt.