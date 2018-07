Platz für Wohnungen Neue Umbaupläne: Urbane Vision für den Großmarkt

Der Großmarkt soll in dem neuen Block entlang der Schäftlarnstraße auf drei Geschossen untergebracht werden. Im Erdgeschoss die Umschlaghändler und Anlieferterminals für 40-Tonner. Kleine Lkw oder Sprinter können über Rampen wie im Parkhaus in den ersten und zweiten Stock fahren und dort be- und entladen. Dazu gibt es Lastenaufzüge. Im ersten Stock sitzen die Standl-Händler, im zweiten Feinkost- und Gastronomiebedarf. Denkbar wäre hier auch eine Öffnung für die Bürger, etwa mit einer Gastronomie, sagt Rob.