Platz für bezahlbaren Wohnraum Bar in der Müllerstraße muss raus: (Kein) Aus fürs Awi

München - Dass diese angesagte Bar Awi heißt, wissen die meisten Münchner womöglich nicht. Dass es im Awi bisweilen ziemlich clubbig zugeht, wissen dann schon mehr (jüngere) Leute. Vermuten würde man eine solche Lokalität wie das Awi aber nicht in dem abgerockten Haus in der Müllerstraße 26, an dessen Fassade noch der Schriftzug eines Copyshops prangt: "Awi". Aha.