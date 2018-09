Platz 3 nach Starnberg und Rosenheim Landshut - die Stadt der Reichen

Demnach hat Landshut, das in Sachen Geldanlage noch vor einigen Jahren als tiefste Provinz galt, inzwischen die dritthöchste Anlagequote in Deutschland - nach Starnberg und Rosenheim.



Nur wer Geld auf der hohen Kante hat, kann in Wertanlagen wie Aktien und Fonds investieren. Das scheint in Landshut kein Problem zu sein: Immerhin soll es in Landshut mit seinen rund 72 000 Einwohnern wesentlich mehr als 1 000 Bürger mit einem Vermögen von einer Million oder mehreren Millionen Euro geben.