Plastische und ästhetische Chirurgie Brustvergrößerung in München durch Dr. Maximilian Eder

Die Brustvergrößerung stellt mit über 30.000 Eingriffen pro Jahr, die am häufigsten durchgeführte Schönheitsoperation in Deutschland dar. Auch in der Praxis von Dr. Maximilian Eder ist sie die am häufigsten nachgefragte Schönheitsoperation und ist ein ästhetischer Schwerpunkt, auf den er sich seit Jahren spezialisiert hat.