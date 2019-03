Freimann - Am 18. Februar wurde die Polizei nach eigenen Angaben in den frühen Morgenstunden zu einer Messerstecherei in der Maria-Probst-Straße gerufen, bei der ein 22-Jähriger schwer verletzt wurde. Angeblich waren er und sein Begleiter bei einem kurzem Stopp mit ihrem Pkw von fünf maskierten Tätern überfallen und mit einem Messer angegriffen worden. Doch die Ermittlungen der Polizei liefern mittlerweile ein ganz anderes Bild der Ereignisse.