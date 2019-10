Unterföhring - Stau auf der A9, Ausfälle bei S1 oder S2 – wer im Norden Münchens und in den nördlichen Bezirken mobil sein will, merkt schon jetzt, dass hier die Infrastruktur am Limit ist. Nun haben die Stadt und weitere 30 Kommunen aus den Landkreisen Dachau und Freising einen Plan entwickelt, der den Kollaps verhindern soll.