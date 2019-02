SWM wollen polnische Projektgesellschaft kaufen

Nun also wird mal wieder neu international investiert. Die Stadtwerke planen, eine polnische Projektgesellschaft zu kaufen, "durch die ein Windpark für 130 MW realisiert werden soll", heißt es in dem Papier, über das der Stadtrat diese Woche entscheidet. Die Bauleitung solle "durch eine in Polen ansässige Tochtergesellschaft des Verkäufers, in enger Abstimmung mit den SWM erfolgen". Die Stadtwerke strebten "den Erwerb von 100 Prozent der Anteile der polnischen Projektgesellschaft an".