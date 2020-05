Bleibt dieser traditionsreiche Standort, der seit 1524 (!) eine Einkehr beheimatet, zumindest als Wirtshaus erhalten? "Von unserer Seite möchten wir natürlich, dass an dieser prominenten Stelle weiter Gastronomie stattfindet", sagt Paulaner-Sprecherin Birgit Zacher auf Anfrage der AZ. Nicht zuletzt ist jedoch erstmal der Hauseigentümer am Zug. Außerdem bleibt abzuwarten, wie es mit Bewerbern um das Lokal aussieht – in Corona-bedingt sehr schwierigen Gastronomie-Zeiten.