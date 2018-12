Neun Menschen starben bei dem Amoklauf

Der Informatiker sitzt in Untersuchungshaft. Am 22. Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger am und im Olympia-Einkaufszentrum in München neun Menschen und dann sich selbst erschossen. Es gab mehrere Verletzte. Ein Mann aus dem hessischen Marburg hatte die Pistole - eben über die Online-Plattform - an den jugendlichen Täter verkauft. Der 33-jährige Waffenverkäufer wurde im Januar zu sieben Jahren Haft verurteilt.