Plädoyer für "echte Hobbys" Das hat Marie Nasemann nach der Geburt ihres Sohnes wiederentdeckt

Damit nicht genug: Marie Nasemann ist von der Ausübung ihres "Lieblingshobbys" so beseelt, dass sie sogar noch weiter philosophiert: "In unserer Optimierungsgesellschaft ist es wichtig, etwas zu tun, das absolut keinem Zweck dient, außer dem puren Vergnügen. Und ich fühle mich auch müde danach. Aber nicht so fernsehausgelaugtmüde, sondern so glühendichhabewaskreativesgeschaffen müde! Traut euch, raus aus der Routine, rein ins Abenteuer", ermutigt sie ihre Follower, es ihr gleichzutun.