Polizistin schnappt sich Autoschlüssel und parkt ein

Heinrich hatte also Glück – und erinnert sich an eine weitere positive Begegnung mit der Polizei. Der Vorfall liegt 46 Jahre zurück: Ein Freund sei in betrunkenem Zustand im Auto gesessen, jedoch ohne Schüssel im Zündschloss – rechtlich gesehen also nicht unmittelbar abfahrbereit.