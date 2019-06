Türkischer Staatsfeind: Seit 1999 in Isolationshaft

Der Druck zeigte Wirkung. Öcalan war 1999 auf der Flucht und suchte in einigen anderen Ländern Asyl, unter anderem in Italien, Russland, Griechenland und im Libanon. Alle Staaten lehnten sein Gesuch ab. Zu brisant war die Personalie. Am Ende landete Öcalan in Kenia, wo er mithilfe des US-Geheimdienstes gefasst wurde. Kurz zuvor hatte er das griechische Konsulat verlassen.

Ende Mai 1999 begann auf der Insel Imrali der Prozess. Öcalan verteidigte sich sehr vage, sprach davon, nur ein Spielball internationaler Mächte und deren Geheimdienste zu sein. Von Anfang an war für viele Beobachter klar, dass am 29. Juni 1999 nur ein Urteil gesprochen werden konnte: die Todesstrafe. 2002 wurde sie in Lebenslänglich umgewandelt. Seit 20 Jahren ist Öcalan, inzwischen 70 Jahre alt, ein Phantom, das auf einer eigenen Insel lebt. Sie ist ein militärisches Sperrgebiet.

Der frühere PKK-Anführer ist isoliert. Kein Internet, kein Telefon, kein Radio, nur ein Fernseher mit einem staatlichen Sender ist ihm angeblich erlaubt. Seit 2011 war Öcalan von der Außenwelt vollkommen abgeschnitten: Er geriet zuvor unter Verdacht, mithilfe seiner Besucher die Terror-Strategie der PKK weiterhin zu lenken.

Anfang Mai durften seine Anwälte mit ihm sprechen, einmalig, zum ersten Mal seit 2011. Manche türkischen Journalisten spekulieren, dass das ein Schritt zu einem neuen Friedenprozess mit der PKK sein könnte.

