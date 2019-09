Pixels, Lena Lorenz, Brake,... TV-Tipps am Donnerstag

22:45 Uhr, BR, Hanna und die Bankräuber, Komödie

Ausgerechnet an ihrem 35. Geburtstag scheint sich alles gegen Hanna (Inka Friedrich) verschworen zu haben. Zuerst erwischt sie ihren Freund Robert, einen smarten Anwalt, in flagranti, obwohl die beiden sich sehnlichst ein gemeinsames Kind wünschen. Hanna würde mit ihrem Leben am liebsten abschließen. Doch nach einem eher unfreiwilligen Bad in der Isar nimmt sie entschlossen ihr Schicksal in die Hand. Sie geht zur Bank und fällt ausgerechnet den drei chaotischen Bankräubern Ben (Marc Hosemann), Georg (Eckhard Preuß) und Tobi (Martin Butzke) in die Hände, die sie notgedrungen als Geisel mitnehmen müssen.