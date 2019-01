Pixels, Inga Lindström, ... TV-Tipps am Sonntag

21:45 Uhr, 3Sat, Bella Australia, Komödie

Gerührt und nichtsahnend verfolgt Bella (Andrea Sawatzki) gemeinsam mit Martin (Thomas Sarbacher) die Abifeier ihrer Kleinen. Da eröffnet Martin Bella, dass er sich scheiden lassen will. Er will einen Lebenstraum verwirklichen, hat seinen Job aufgegeben, will seine eigene Firma gründen. Um Bella nicht mit dem Risiko seines Neuanfangs zu belasten, will er die Scheidung. Ein Schock für Bella. Bei der Abi-Performance, in der es um die Zukunftspläne der jungen Erwachsenen geht, erscheint Lena (Lotte Flack) als Känguru. Sie wird für ein Jahr als Au-pair-Mädchen nach Australien gehen. Auch sie verwirklicht sich einen Traum. Und Bella?