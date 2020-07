Zum Abrunden: Etwas Foundation und dezente Mascara

Eine leichte Foundation sorgt für einen ebenmäßigen, sommerlichen Teint, ein Hauch Rouge für Kontur. Zusätzlich zum farbenfrohen Lidschatten werden die Augen für einen verführerischen Augenaufschlag mit etwas Mascara betont, die Augenbrauen mit einem Bürstchen in Form gebracht. Zu guter Letzt sorgt ein matter Lippenstift in zarten Rot- oder Nudetönen für einen runden Look!