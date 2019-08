Bei einer Pressekonferenz am Freitag hat die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erste Ergebnisse zu einer Machbarkeitsstudie bekannt gegeben, die die Stadtwerke München (SWM) in Auftrag gegeben hatten. Demnach ist die Nachrüstung von Bahnsteigtüren in der Münchner U-Bahn "grundsätzlich machbar", wie die MVG mitteilte. Beachtet worden seien unter anderem "technische, bauliche und genehmigungsrechtliche Aspekte".