Bei Erfolg sollen die Blühstreifen ausgeweitet werden

Läuft das Projekt erfolgreich, sollen die Blühstreifen ausgeweitet werden. "Jedes staatliche Bauamt soll dort jetzt selber Expertise ansammeln und erfahren: Was läuft gut, und was vielleicht nicht so gut", so Verkehrsminister Reichhart. Mehrarbeit würde für die Bauämter langfristig nicht entstehen, glaubt er – nur eine andere Art von Arbeit.