Pilot war leichtsinnig Kobe Bryants Witwe Vanessa verklagt das Flugunternehmen

Vergangene Woche wurden Kobe Bryant und seine 13-jährige Tochter Gianna laut US-Medienberichten in Kalifornien beerdigt. Die Zeremonie fand demnach im kleinsten Kreis statt. Am 24. Februar findet für die neun Opfer des Unglücks im Staples Center in Los Angeles eine öffentliche Trauerfeier statt.