Der Kampfhubschrauber-Pilot konnte einen Absturz gerade noch verhindern und in einem Feld notlanden. Er und sein Co-Pilot blieben unverletzt. Der Apache wurde an der Front stark beschädigt. Die Feuerwehr sicherte mit einem Flugfeldlöschfahrzeug der US-Army den Brandschutz an dem Hubschrauber. Durch Einheiten der Militärpolizei und der Feldjäger wurde die Absturzstelle zudem als militärische Sperrzone erklärt und weiträumig abgesperrt.