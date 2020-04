"Pillow Challenge" und mehr Stylische Quarantäne: Die Stars machen ihr Zuhause zum Runway

"Pose At Home": Die eigenen vier Wände werden zum Set

"Es ist einen Monat her, dass ich einen Fuß in ein Fotostudio gesetzt habe. Also muss ich wohl zu Hause posieren", schrieb das kanadische Topmodel Coco Rocha (31) zu einem Video bei Instagram, das die "Pose At Home"-Challenge in Perfektion widerspiegelt. In mehreren Outfits modelt sie darin vor unterschiedlichen Hintergründen, die sich vermutlich alle in ihrem heimischen Domizil befinden. Peppige Musik dazu und fertig sind die Fashion-Aufnahmen, die gut und gern auch als Werbeclip herhalten könnten.