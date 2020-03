Shiloh soll im Film von Jennifer Aniston mitspielen

Angeblich war Angelina Jolie schon dieses Treffen ein Dorn im Auge, aber nun soll Jennifer Aniston der 13-jährigen Shilo auch noch eine Rolle in ihrem neuen Film "The Goree Girls" zugesichert haben. Brad Pitt hat angeblich dafür gesorgt, dass Angelina Jolie den Dreharbeiten zustimmt. Nachdem Shiloh, laut US-Medien, schon lange von einer Schauspielkarriere träumt, will Angelina ihr diesen Wunsch wohl nicht zerstören, doch laut dem Insider brodelt es in ihr: "Angie ist angeblich fuchsteufelswild. Dass Shiloh neben Jennifer schauspielern wird, macht sie super wütend."