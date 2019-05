Diese vierte Staffel von "Sommerhaus der Stars" wird nicht ohne Streitigkeiten, Zicken-Zoff und schlimme Beleidigungen auskommen. Denn RTL hat clever in der Trash-Liga der Prominenten gecastet. So werden unter anderem die Erzrivalen Désirée Nick und Willi Herren aufeinandertreffen. Gina-Lisa Lohfink nimmt zudem ihren starken Bodybuilder-Freund mit in die Villa.