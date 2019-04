Pietro Lombardi und Co. bleiben Dieter Bohlen: "DSDS" geht 2020 weiter - und die Jury bleibt

Nach dem Halbfinale der diesjährigen 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" stehen nicht nur die vier Finalsten fest. Chefjuror Dieter Bohlen (65) hatte weitere, große Neuigkeiten zu verkünden. "Wir sind heute schon in der Lage, mitzuteilen, wer in der nächsten Jury sitzen wird", so Bohlen in der Live-Sendung. Er habe etwa auf Instagram von Fans immer wieder gelesen, dass die Jury so toll sei und er sie für das nächste Jahr behalten soll. Und genau das ist der Fall: Pietro Lombardi (26), Xavier Naidoo (47) und Oana Nechiti (31) bleiben "DSDS" für die 17. Staffel im Jahr 2020 erhalten.