Pia Stutzenstein steigt ein "Alarm für Cobra 11": Jetzt ermittelt eine Kommissarin

Seit über 20 Jahren dabei

"'Cobra 11' kenne ich seit meiner Kindheit, die Serie ist eine Institution bei RTL", so Pia Stutzenstein: "Umso mehr freue ich mich, Teil davon zu werden - und dass ich als erste Frau an Erdogans Seite spiele, übertrifft nochmal alles. Endlich kann ich zeigen, dass auch Frauen in Deutschland Action können!" Und Erdogan Atalay erklärte im Vorfeld: "Wir haben viele Jahre das 'Buddy-Team' erzählt, nun ist der richtige Zeitpunkt für eine Partnerin. Mit Pia haben wir eine toughe Frau gefunden, die eine unglaubliche Natürlichkeit ausstrahlt. Menschlich ist sie einfach ein Pfund und sie kann Action!"