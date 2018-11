"Trotzdem wäre es besser, Photoshop so zu nutzen, dass man nicht auf den ersten Blick merkt, dass mit Photoshop im Bild getrickst wurde, denn dann ist es stümperhaft", kritisiert ein Follower das farbige Bild. Ein anderer Fan findet's nicht schlimm: "Die Frau hat ein wenig Respekt verdient. Klar OP hin, OP her. Na und! Carmen ist 53 Jahre alt - 53! Und seid ehrlich und fair, für das Alter steht die Frau richtig gut da. Also ich kenne jüngere Frauen, die bei weitem nicht so gut aussehen."