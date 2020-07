Phoebe, Rachel und Monica "Freunde erinnern Freunde": "Friends"-Stars werben für US-Wahl

Courteney Cox alias Monica erinnert ebenfalls mit einem kurzen Clip der kleinen "Friends"-Reunion an die anstehende Wahl. Jennifer Aniston alias Rachel teilte den Clip in ihrer Instagram Story und veröffentlichte dort zusätzlich ein Foto, das ebenfalls an "Friends" erinnert. Zu dem Bild, auf dem ihr Charakter Rachel ein Shirt mit der Aufschrift "USA" trägt und entsetzt ihre Hand vor den Mund hält, schrieb Aniston: "Wenn du realisierst, dass es nur noch 100 Tage bis zur Wahl sind."