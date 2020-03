Philosophisch betrachtet "Tatort"-Star Fabian Hinrichs: Große Liebe per Online-Dating?

Für Dating-Portale spricht allerdings, dass manche sich sonst vielleicht gar nicht über den Weg gelaufen wären, weil sie in unterschiedlichen Städten leben, unterschiedlichen Branchen arbeiten etc. Beim ersten Live-Treffen ist dann ja alles genauso offen wie bei einem Zufallstreffen...

Hinrichs: Ja, das mag schon vorkommen, aber ich glaube, dass es dann wahrscheinlich eher ein "Obwohl" ist, also: Obwohl die beiden sich über ein Portal kennengelernt haben, entsteht Intimität, Leidenschaft, Verbindlichkeit, also Liebe. Ich will diesen Versuch, Einsamkeit zu überwinden, nicht diffamieren, keinesfalls, vielleicht würde ich auch diesen Weg versuchen, wenn ich einsam wäre, hilflos und ratlos. Was mich aber daran stört, ist die Kapitalisierung von Persönlichkeitsmerkmalen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Herangehensweise an das Thema Liebe und Partnerschaft nicht auch dazu führt, dass man sich immer noch mehr verbessern möchte, außengeleitet. Viele suchen in solchen Portalen ja auch das Bestmögliche im Sinne von: Die ist lustig, aber vielleicht finde ich ja noch jemanden, der lustig ist und reich... oder was weiß ich.