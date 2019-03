Phänomenaler Catwalk-Auftritt mit 70 Grace Jones war das Highlight der Paris Fashion Week

Mit 70 Jahren hat Künstlerin Grace Jones am Samstagabend bei der Paris Fashion Week ihren Ikonenstatus noch einmal unterstrichen. Sie lief für die Kollaboration von Tommy Hilfiger und Zendaya zu ihrem eigenen Song "Pull Up to the Bumper" über den Laufsteg im Théâtre des Champs-Élysées. Mit ihrem Selbstbewusstsein und dem stolzen und verspielten Tanz, den sie in einem goldenen Body, einem schimmernden Blazer und hohen Overknee-Stiefeln auf dem Catwalk hinlegte, war sie der unangefochtene Höhepunkt der Show.