Pflicht in Kalifornien eingeführt Arnold Schwarzenegger hält Plädoyer für Maskenpflicht

Das Coronavirus wütet in den Vereinigten Staaten weiterhin besonders stark. Nach zahlreichen Lockerungen in den vergangenen Tagen und Wochen schnellten zuletzt die Fallzahlen unter anderem im US-Bundesstaat Kalifornien wieder nach oben. Vor wenigen Tagen führte der dortige demokratische Gouverneur Gavin Newsom (52) eine Maskenpflicht ein, die unter anderem im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und in Büros gilt. Nach viel Gegenwind meldete sich nun Arnold Schwarzenegger (72, "Terminator: Genisys") mit einem flammenden Plädoyer für das Maskentragen zu Wort.