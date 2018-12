Pflegeroutine Gewusst wie: Seren und Gesichtsöle richtig anwenden

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Öl und Serum liegt in der Textur der beiden Pflegeprodukte. Seren werden auf Wasserbasis hergestellt und haben daher eine gelartige Konsistenz, die zwischen Öl und Creme liegt. Sie ziehen sehr schnell in die Haut ein und können bis in die tiefen Schichten vordringen. Das hochkonzentrierte Pflegeprodukt dient oft als Aufbaukur, zum Beispiel, um erhöhte Feuchtigkeit zu spenden, Hautirritationen auszugleichen oder Pigmentflecken zu reduzieren, kann aber auch dauerhaft in die Pflegeroutine integriert werden.