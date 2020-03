Pflegeheim unter Quarantäne Coronavirus: Moderatorin Andrea Kaiser sorgt sich um ihren Vater

TV-Moderatorin Andrea Kaiser (38) macht sich Sorgen um ihren Vater. Der 78-Jährige ist in einem bayerischen Pflegeheim untergebracht, das wegen des Coronavirus' unter Quarantäne gestellt wurde. Wie die "Bild"-Zeitung weiter meldet, sollen in der Einrichtung bereits ein Mensch gestorben und weitere Bewohner infiziert sein. Insgesamt sollen in dem Heim rund 200 Bewohner und Pfleger auf das Coronavirus getestet worden sein.