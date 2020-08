Schon mehrmals wurden in dem Altenheim, das von der italienischen Pflegefirma Sereni Orizzonti betrieben wird, gravierende Mängel festgestellt. Im April erkrankten einige Bewohner am Coronavirus. In der Folge musste die Unterkunft unter Quarantäne gestellt werden. Mitte Mai rückte die Bundeswehr an. Der Krisenstab des Landkreises hatte einen Amtshilfe-Antrag gestellt, weil es dem Betreiber nicht gelang, die Versorgung der Bewohner zu gewährleisten.