Nicht das einzige Problem, auf das die Spitzen des BRK am Donnerstag in München aufmerksam gemacht haben. Auch bei der notfallmedizinischen Versorgung und beim Katastrophenschutz hakt es nämlich gewaltig. Die Landtagswahl am 14. Oktober im Blick, will der Rettungsdienst die Staatsregierung in die Pflicht nehmen, endlich gegenzusteuern. Das sind laut BRK die größten Baustellen: