Hahnbach - In der Garage eines Polizeireviers in der Oberpfalz trocknet die Polizei 15 Cannabispflanzen. Beamte ernteten die bis zu zwei Meter hohen, illegal gezüchteten Gewächse in einem Wald in Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach, wie ein Sprecher am Montag sagte.