Hat der Besitzer für die Beherbergung von Touristen kein Gewerbe angemeldet, macht er sich strafbar. Wer in München eine Wohnung länger als acht Wochen im Jahr an Fremde untervermietet, verstößt gegen die Zweckentfremdungssatzung und muss mit Strafen von bis zu einer halben Million Euro rechnen. Bislang ging die Stadt von etwa 1.000 solcher illegal gewerblich genutzten Wohnungen aus. Die Stadt will streng gegen diese Art von Verstößen vorgehen und hat deshalb eigens eine Meldeplattform eingerichtet.

Gegen das Portal Airbnb lief am Verwaltungsgericht München ein Verfahren. Die Stadt hatte das Unternehmen aufgefordert, alle Vermieter mitzuteilen, deren Angebote die Höchstvermietdauer von zwei Monaten überschreiten. In der Berufung stellte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) klar, dass eine generelle und flächendeckende "Datenerhebung auf Vorrat" nicht zulässig sei. Eine Adressliste mit den Namen der Vermieter wird die Stadt München also nicht erhalten.

Leerstand in München ist seit Jahren minimal

Das Wohnungsportal Immobilienscout geht allerdings nicht von einer Wohnungsschwemme in München aus, da "das Marktvolumen von befristeten Wohnungen auf Immoscout24 vergleichsweise gering ist und im mittleren dreistelligen Bereich liegt". Dennoch stellt die Stadt fest, dass der Markt für möblierte Wohnungen wächst. Kürzlich hat das Planungsreferat seinen sogenannten Wohnungsbarometer für das Jahr 2019 veröffentlicht. Das Fazit: "Wie bereits in den Vorjahren kam es auch 2019 zu einem weiteren Anstieg der Mieten und Kaufpreise über fast alle Marktsegmente." Etwa 20 Prozent aller betrachteten Wohnungen seien möbliert angeboten worden, vor allem kleinere Quadratmeterzahlen. Das macht sich auch im Preis bemerkbar. Etwa 29 Euro pro Quadratmeter mussten Mieter 2019 zahlen, wenn sie in eine möblierte Wohnung einzogen.

Der Leerstand in München ist seit Jahren minimal. Nach Angaben von Statista liegt die Quote seit 2015 bei 0,2 Prozent. Für einen gesunden Immobilienmarkt mit bezahlbarem Wohnraum ist das zu gering. Als "angemessen" wird Leerstand in der Spanne von drei bis fünf Prozent betrachtet. Die frei gewordenen Ferienwohnungen reißen da freilich keine großen Löcher ein. Ein Anfang sind sie allemal.

Wie die Stadt versucht, Wohnraum zu schützen

In den vergangenen zehn Jahren hat die Stadt nach eigenen Angaben 2.156 Wohneinheiten vor einer Zweckentfremdung bewahrt, im Jahr 2018 hat die Stadt 2.982 Verfahren dieser Art angestrengt. Ein Erfolg, der angesichts der Wohnungsnot wenig aufmunternd klingt. Allerdings reicht ein bloßer Anfangsverdacht für das Amt für Migration und Wohnen nicht aus, einen Bußgeldbescheid auszustellen. Viele Verfahren ziehen sich jahrelang hin, teilweise muss vor Gericht verhandelt werden, bis eine Zweckentfremdung offiziell bestätigt ist.

Während die Verfahren laufen, verdienen die Vermieter und Vermittler weiter Geld. Airbnb stellt den sogenannten Gastgebern zum Beispiel eine Gebühr von drei Prozent in Rechnung. Über die Plattform www.raum-fuer-muenchen.de erhält das Sozialreferat monatlich etwa 100 Hinweise. Das Sozialreferat wünscht sich vom Freistaat eine Registrierungs- und Genehmigungspflicht für Ferienwohnungen, damit es gegen Verstöße besser vorgehen kann. Zum Jahresbeginn wurde die Zweckentfremdungssatzung noch einmal verschärft: Abgebrochene Mietshäuser müssen künftig durch neue Bauten im Viertel ersetzt werden.

Lesen Sie hier: Tausende Mieter haben Geldsorgen wegen Corona-Krise

Lesen Sie hier: Bericht - Airbnb rutscht tiefer in die roten Zahlen