Dem pferdeverrückten Emir gehört der weltweit größte Galopprennstall Godolphin, er hofft nach dem Sieg von Benbatl im Jahr 2018 auf einen weiteren Top-Treffer an der Isar. Die besten Chancen hat Barney Roy, ein in England trainierter Wallach, der in seiner Karriere bereits über eine Million Euro an Rennpreisen erlaufen hat und während des Winters zwei Siege in Dubai feiern konnte.