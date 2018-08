Bis dahin sollen Pferdekino, Schmiede, Longierzirkel und vieles mehr fertig für die ersten Besucher sein: In elf Themenpavillons, Attraktionen und Spielmöglichkeiten vereint der Park Wissensspaß und Freizeiterlebnis. Besucher können aus immer neuen Perspektiven in die Welt der Pferde eintauchen. Für das Hautnah-Gefühl mit den Tieren sorgen die Auftritte der Showreiter aus der Equila-Show, der Besucher-Blick in die Reithalle, in der die Darsteller und ihre Vierbeiner trainieren, oder die Ponyfarm, auf der Kuscheln ausdrücklich erlaubt ist.