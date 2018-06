Die beiden Täter gaben sich als Polizisten aus, indem sie in ihrem Fahrzeug einen roten Lichtbalken mit der Aufschrift "HALT" angebracht hatten. Dieser Aufforderung kamen die beiden Deutschen nach. Der Fahrer lenkte das Auto an den Straßenrand und öffnete das Fahrerfenster. Dann lief alles blitzschnell ab - und brutal: Einer der beiden Täter begann sofort mit einem Pfefferspray durch das geöffnete Fenster ins Fahrzeug zu sprühen. Zudem hielten die Räuber ihre Opfer mit Elektroschockern in Schach und fixierten sie mit einem mitgebrachten Klebeband an den Sitzen. Schließlich nahmen sie zwei Taschen mit einem namhaften Geldbetrag an sich und flüchteten.