Pfarrer der JVA Stadelheim Ein Gespräch mit dem Mann, dem Häftlinge alles erzählen

Sind Sie oft enttäuscht worden?

Es gibt Leute, von denen ich dachte, dass sie auf einem tollen Weg sind - und ein paar Wochen später waren sie wieder hier. Und es gibt andere, bei denen ich innerlich den Kopf geschüttelt habe und jede Wette eingegangen wäre, dass ich sie im Gefängnis wiedersehe – aber ich habe sie nie wieder gesehen. Wir Menschen sind zu kompliziert, als das man das immer vorhersehen könnte.

Felix Walter spricht nie mit Opfern

Sprechen Sie mit den Tätern auch viel über die Opfer?

Ja. Oft kam es zur Tat, weil sie sich nicht in Ihr Opfer einfühlen konnten oder wollten. Da bin ich ganz nahe bei den Psychologen, denn diese Empathie zu entwickeln, ist ein Hauptziel der Sozialtherapien. Auch bei mir spielt Erlernen von Einfühlungsvermögen in Andere oft eine Rolle bei den Gesprächen.

Was ich aus rechtlichen und seelsorgerlichen Gründen nie tue, ist mit Opfern zu sprechen. Manchmal will ein GEfangener, dass ich anrufe und sage, wie leid es ihm tut. Oder bei häuslicher Gewalt ruft mich die Frau an, die der Gefangene zusammengeschlagen hat. Sie liebt ihn aber trotzdem und macht sich dann Sorgen um ihn. Da muss ich schauen, dass sie sich außerhalb andere Hilfe sucht.

Wie verhalten sich Häftlinge, die Sie begleitet haben, wenn Sie erneut in Stadelheim landen?

Sie schämen sich oft. Aber das müssen sie nicht. Ich habe mir abgeschminkt, enttäuscht zu sein. Ich bin ja kein Richter – wofür ich dankbar bin.

Werden Sie auch belogen?

Ja, natürlich. Manchmal ist das auch in Ordnung. Manche Gefangene erzählen mir die Wahrheit schichtweise, die wollen erstmal Vertrauen schöpfen. Nach dem dritten Gespräch sagen sie dann: Übrigens, da war noch was. Manche lügen auch dreist. Dabei wissen Sie eigentlich, dass es gar keinen Sinn macht, denn ganz wichtig in der Seelsorge ist ja die Verschwiegenheit, also das Beichtgeheimnis.

Welche Gewissenskonflikte hat ein Gefängnispfarrer?

Eine theoretische Frage: Ein Beschuldigter soll jemanden entführt haben und man weiß nicht, wo das Opfer ist. Der Gefangene vertraut sich Ihnen an und es gibt die Chance, das Opfer lebend zu finden. Wie würden Sie sich verhalten?

Ich hatte so einen Fall noch nicht. Wenn es um vergangene Taten geht, dann muss ich wirklich schweigen. Wenn es um zukünftige Taten geht, darf ich zumindest die seelsorgerische Verschwiegenheit schon brechen. Das habe ich aber noch nie tun müssen.

Gibt es andere Gewissenskonflikte?

Ja, fast jeder Gefangene hat Selbstmordgedanken. Das Gefängnis ist erst mal so ein gewaltiger Schock, dass fast jeder denkt, dass er am liebsten Schluss machen würde. Glücklicherweise machen es dann doch nicht so viele. Die Selbstmordraten im Gefängnis sind zwar etwas höher als außerhalb, aber es sind nun auch nicht Dutzende. Suizidgedanken darf ich ebenfalls nicht 1:1 weitersagen. In solchen Situationen durchlebe ich starke Konflikte und hoffe, dass er die Nacht übersteht.

Ist es schon mal anders ausgegangen?

Ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass jemand, bei dem ich Zweifel hatte, es tatsächlich getan hat. Aber ich habe erlebt, dass sich zwei Menschen, die ich intensiv begleitet hatte, selbst getötet haben. Das gehört zu den schwierigsten Dingen in meinem Beruf.

Kommt es vor, dass Gefangen Ihnen furchtbare Verbrechen sehr detailliert schildern?

Ja, wenn einer wegen eines schweren Gewaltdeliktes reinkommt, gibt es sehr intensive Gespräche. Er kann ja auch wirklich nur mir erzählen, wie es tatsächlich war. Beim Sozialdienst oder Psychologen ist immer die Angst da, dass sie der Polizei etwas melden, das noch nicht aktenkundig ist. Mir können sie alles erzählen.

Was macht das mit Ihnen?

Das sind Gespräche, nach denen ich nach Hause gehe. Sowas muss ich erst mal sacken lassen. Wie in allen sozialen Berufen ist es sehr wichtig, dass man auf sich achtet. In den ersten Berufsjahren habe ich Einzel-Supervision in Anspruch genommen, jetzt bin ich in einer kollegialen Beratung. Manche Sachen nehme ich schon auch mit nach Hause, gerade, wenn es etwas mit Kindern ist.

Gefängnispfarrer bleiben auch vor Angriffen nicht verschont

Sind Sie schon mal angegriffen worden?

Nein, aber es kommt vor. Eine Kollegin außerhalb Bayerns ist Opfer eines Übergriffs geworden. So etwas kann sogar dazu führen, dass man nicht mehr dort arbeiten will. Man muss aufpassen, dass man nicht leichtfertig wird.

Ist immer ein Beamter in der Nähe?

Nicht unbedingt. Ich habe ein Notrufgerät, auf dem ich einen roten Knopf drücken kann. Erst vor ein paar Tagen bin ich mal aus Versehen dagegen gekommen und war ganz erstaunt, wie schnell sie da waren. Das war beruhigend.

Können Sie sich vorstellen, bis zum Ruhestand Gefängnispfarrer zu bleiben?

Ja, ich möchte außerdem noch eine Coaching-Ausbildung machen.

Gibt es Gefangene, die Sie nie vergessen werden?

Das sind diejenigen, mit denen man ganz tief ums Leben gerungen hat. Wo ich oft nicht sicher war, ob ich sie lebendig über die U-Haftzeit bekomme. Und diejenigen, bei denen ich es nicht erwartet hätte, die vergesse ich natürlich auch nie. Die zwei werde ich nie vergessen. Gefängnis ist ja grundsätzlich kein Grund, sich umzubringen. Letztlich kommen ja alle wieder raus, auch die Lebenslänglichen. Ich werde viele nicht vergessen. Ich habe ja eine Bibelgruppe. Als Pfarrer weiß man ja: Wir sind alle Kinder Gottes. Als Gemeindepfarrer war das so eine Binsenweisheit, hier drin habe ich gelernt, dass es stimmt.

Egal, was ein Mensch gemacht hat, die haben ja schon verheerend im Leben anderer gewirkt, das sind Menschen, mit denen man Blödsinn machen kann, mit denen man ernsthaft reden kann, die sympathisch sind. Es ist ein Glaubenssatz, der wirklich stimmt. Ich möchte Taten nicht verharmlosen, das weiß ich schon, dass die Schuld auf sich geladen haben und grauenvoll gescheitert sind in einem bestimmten Bereich, wenn sie zum Beispiel ein anderes Leben ausgelöscht haben oder durch schwerwiegende Gewalttaten - trotzdem bleiben sie Menschen.

"Menschen sollen nicht einfach nur weggeschlossen werden"

Welche Tage im Knast sind am schlimmsten für die Häftlinge?

Die ersten 14 Tage, Weihnachten, der eigene Geburtstag und der von der Frau oder dem Kind. Weihnachten als Familienfest, bei dem man nicht dabeisein kann, das tut enorm weh. Hier im Gefängnis wird eine andere Form von Weihnachten entdeckt, weg vom Konsum. Bethlehem war ja auch nur ein Stall. Die biblische Botschaft ist hier vielleicht leichter zu erkennen als draußen. Ich würde behaupten, manche feiern hier zum ersten mal Weihnachten als Christenmensch.

Ist die Haft für Manager oder Wirtschaftskriminelle, die draußen mal sehr erfolgreich waren, schwerer zu ertragen als für andere?

Das würde ich nicht sagen. Alle leiden darunter. Die Wirtschaftsbetrüger wissen oft schnell, wie man klar kommt. Sie haben schnell Arbeit, wissen,mit welchen Beamten man reden kann. Das sind die schlauesten, die kommen im Gefängnis gut durch. Wer es wirklich schwer hat, sind die Sexualstraftäter. Das spricht sich immer rum. Sie können dann nicht arbeiten, weil andere sie angehen und bedrohen. Da höre ich schon traurige Geschichten.

Was sollte sich ändern im Strafvollzug?

Wir sollten größere Anstrengungen unternehmen, dass Menschen nicht einfach nur weggeschlossen werden. Es verändert einen Menschen nicht, wenn er etwas geklaut hat einfach nur für drei Jahre weggesperrt wird. Dann kommt er wieder als der gleiche heraus, damit ist der Gesellschaft nicht gedient. In Bayern wird mit Sozialtherapien mittlerweile mehr gemacht, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber da muss noch mehr passieren - auch zum Schutz der Opfer und der Gesellschaft.

Vor allem bei Jugendlichen wäre es wichtig, dass sie mehr soziale Beziehungen pflegen können. Je mehr draußen in die Brüche geht, während er im Gefängnis sitzt, umso mehr ist er dann ohne Wurzeln und gefährdet, zum Beispiel wieder Drogen zu verfalle – oder was halt seine Baustelle ist.

