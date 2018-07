Daniele Baiesi schwärmt von Bayern-Neuzugang

"Er ist ein unheimlich erfahrener Klassespieler, der uns mit seiner großartigen Basketball-Persönlichkeit und einem hohen Level an Fertigkeiten bereichern wird. Mit ihm haben wir einen Knockdown-Shooter, der zugleich Spielmacher-Qualitäten besitzt", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi. Koponen, der in München einen Vertrag bis 2021 unterschrieb, gilt als Distanzspezialist, seine Dreierquote in der Euroleague liegt bei 45,1 Prozent.