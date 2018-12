Pets, Die Helene Fischer-Show, ... TV-Tipps am 1. Weihnachtsfeiertag

20:15 Uhr, VOX, Nachts im Museum 2, Abenteuerkomödie

Larrys (Ben Stiller) Karriere als nächtlicher Museumswärter gehört der Vergangenheit an. Stattdessen ist er zu einem erfolgreichen Geschäftsmann geworden. Alles scheint in bester Ordnung - und trotzdem zieht es ihn immer wieder ins Museum zurück. Als er seiner alten Wirkungsstätte - dem New Yorker Museum of National History - wieder einmal einen Besuch abstattet, macht er eine beunruhigende Entdeckung.