Kein Wunder – hatten den doch zwei große Boxställe in Kooperation miteinander ausgerichtet: Promotor Petkovic hatte für die „Schwergewichts-Nacht“ neben der Huck-Promotion auch das Team Sauerland mit ins Boot genommen. Hauptkampf war zweifelsohne das gelungene Comeback von Box-Profi Marco Huck. Der 33-Jährige schlug Yakup Saglam nach zwei Niederschlägen durch Technischen K.o. in der vierten Runde. Lesen Sie dazu am Montag den Bericht im Sport-Teil der Abendzeitung.