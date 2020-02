"Kein Anhaltspunkt für eine strafrechtliche Relevanz"

In der Stellungnahme des Ministeriums an den Petitionsausschuss wird darauf hingewiesen, dass die Schriftzüge auf dem Grabstein – der Name Jodl, sein militärischer Rang bei den Nazis, sein Geburts- und Hinrichtungsdatum – mittlerweile durch Thujen verdeckt seien.