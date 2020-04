Petersilie, Rhabarber und mehr Frischer Frühling: Drei einfache und kalorienarme April-Rezepte

Zubereitung: Zucchini und Paprika in kleine Würfel schneiden, dann in heißer Gemüsebrühe für etwa fünf Minuten garen. Meerrettich und Frischkäse zum Gemüse geben und verrühren. Die Filets in größere Stücke schneiden, auf das Gemüse legen und abgedeckt für etwa fünf Minuten garen. Pfeffern und salzen. Den Dill waschen, dabei dicke Stängel wegnehmen und anschließend fein hacken. Den Fisch zusammen mit dem Gemüse, dem Frischkäsesud und gehacktem Dill servieren.

Rhabarber-Reis-Auflauf

Zutaten für vier Portionen: 500 g Rhabarber, 150 g Rundkornreis, 500 ml Vollmilch, 30 g Butter, 4 Eier, 100 g Zucker, 1 Zitrone (unbehandelt), 1 TL Puderzucker, Salz

Zubereitung: Die Milch in einem Topf aufkochen und den gewaschenen und gut abgetropften Reis, Butter und Salz in die Milch einrühren. Abgedeckt 20 Minuten quellen lassen. Den Rhabarber in der Zwischenzeit waschen, holzige Enden entfernen und die Stangen in kleine Stücke schneiden. Die Eier, den Abrieb der Zitronenschale und Zucker schaumig schlagen, die Rhabarberstücke und den Reis unterheben. Die Masse in eine gefettete Auflaufform füllen, dann im vorgeheizten Backofen bei 200 °C etwa eine halbe Stunde backen. Abschließend mit Puderzucker bestreuen.