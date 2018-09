Peter Donat ist tot David Duchovny trauert um seinen "Akte X"-Vater

Peter Donat (1928-2018), ein Charakterdarsteller, der durch seine Rolle in "Akte X" bekannt wurde, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Kalifornien. Das bestätigte seine Ehefrau Maria der "New York Times". Demnach starb der Schauspieler an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung.