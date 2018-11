Perspektiv-Wechsel als Stilmittel Das machte den "Tatort: Der Mann, der lügt" so besonders

Übrigens: Es ist tatsächlich schon wieder zehn Jahre her, als sich Richy Müller als Thorsten Lannert und Felix Klare als Sebastian Bootz in Stuttgart zum ersten Mal gemeinsam auf Verbrecherjagd machten. Seitdem folgten insgesamt 22 weitere Einsätze, die bislang von 15 unterschiedlichen Regisseuren inszeniert wurden. Die Macher blieben sich dabei immer treu und veränderten dabei wenig. So trägt Bootz seit Anfang an die gleiche braune und abgegriffene Lederjacke, Lannert steigt seit 2008 in seinen charakteristischen braunen Porsche 911 Targa aus dem Jahre 1975.