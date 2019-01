Personal findet Bomben-Witz nicht lustig Sohn von Lionel Richie am Flughafen festgenommen

Als nächstes wurde die Polizei gerufen und Richie festgenommen. Die Polizei bestätigte "TMZ" einen Vorfall am Flughafen: "Am Sonntag, dem 19. Januar, akzeptierte ein 24-Jähriger eine Abmahnung, weil er eine Falschmeldung über eine Bombe in Umlauf brachte, was einen Vorfall am Heathrow Terminal 5 nach sich zog." Demnach wurde er danach wieder freigelassen. Richie hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.