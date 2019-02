Persönliches Magazin-Essay Evan Rachel Wood über ihre Zeit in der Psychiatrie

Alles geschieht aus einem Grund

Ein Abschiedsgespräch ist Wood besonders Erinnerung geblieben. An ihrem letzten Tag setzte sich die Psychotherapeutin zu ihr, bei der sie ihre tägliche Sitzung gehabt hatte. Sie erzählte ihr, dass sie es nicht erwähnen wollte, so lange Woods noch in der Klinik war, aber dass ihr Film "Dreizehn" maßgeblich an ihrem Berufswunsch als Therapeutin beteiligt gewesen war. "Zum ersten Mal seit Jahren fühlte ich, dass Dinge vielleicht aus einem Grund passieren", so Woods.